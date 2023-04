Di Lorenzo a Prime Video: “Sono fiducioso per il ritorno, ce la giochiamo alla pari”

Il calciatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video.

“Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile, ma anche con Elmas abbiamo creato tante occasioni. Siamo fiduciosi, non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla pari. Maignan ha fatto tanti interventi, è un grande portiere, ma abbiamo messo in campo un bell’atteggiamento. Mi lascia ben sperare per il ritorno. Siamo una rosa di qualità, per passare il turno bisogna vincere in casa, speriamo che ci sarà una bella atmosfera, come sempre quest’anno“.

