Di Lorenzo a Sky: “Non è andato quasi tutto. È stata una brutta sconfitta in casa”

Il calciatore del Napoli Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

“Non è andato quasi tutto. È stata una brutta sconfitta in casa. Dispiace per questo, però non deve cambiare nulla a livello di atteggiamento. Testa alta e da domani si pensa solo alla prossima partita. Non abbiamo pensato ad altro, perché affrontiamo le partite col massimo dell’impegno senza pensare alla distanza con le altre.

Osimhen è un grandissimo giocatore, ma una squadra non dipende da uno solo. Brutta prestazione contro una grande squadra, i Campioni d’Italia. Champions? È un’altra competizione, si azzera tutto. Ora pensiamo a Lecce, poi penseremo alla Champions.

Spalletti ci ha detto di guardare subito avanti. Non deve cambiare nulla ai fini del campionato e della stagione che stiamo facendo. Dispiace per stasera.

Ci aspettavamo il Milan con questo modulo. Analizzeremo bene le partita per non commettere gli stessi errori. Leao grandissimo giocatore, si metteva tra me e Rahmani e non era facile andarlo a prendere. Il Milan ha grandissimi giocatori, è sempre difficile affrontarli. All’andata abbiamo fatto una bella partita“.

