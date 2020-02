Di Lorenzo a Sky: “Stiamo continuando a crescere, tre punti importantissimi”

Oltre ad aver parlato in conferenza, Giovanni Di Lorenzo si è fermato anche ai microfoni Sky per commentare la partita.

In più ha parlato ancora una volta degli obiettivi del Napoli e quello suo personale, di arrivare nei 23 per l’Europeo. Di seguito le sue parole:

“Stiamo continuando a crescere e dobbiamo farlo di più, ci sono tante partite davanti. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra fisica e tosta e i tre punti sono importantissimi per noi.

Il primo obiettivo è la finale di Coppa Italia, adesso abbiamo l’Inter. Un obiettivo importante per noi in una stagione in cui non abbiamo fatto molto bene e ci teniamo molto a fare bene. Sicuramente è un obiettivo importante per me la Nazionale e passa con le prestazioni che faccio con il Napoli, spero di far parte dei 23 per l’Europeo.

Devo migliorare in fase difensiva e ci stiamo lavorando tanto con il mister, facciamo tanto lavoro sulla linea difensiva. Un aspetto dove sicuramente devo migliorare e spero di fare un passettino avanti anche su questo aspetto. Il terzino è il mio ruolo naturale ed in caso di emergenza faccio il centrale, ma preferisco giocare da terzino.“

