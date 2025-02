Di Lorenzo dopo Udinese-Napoli

Il capitano Di Lorenzo: “Grande delusione per questo secondo pareggio in casa. Dopo Roma, due piccoli stop, per noi non cambia nulla. Non troppo puliti con il palleggio, abbiamo subito delle ripartenze, abbiamo sofferto un po’ troppo. Sono ripartiti per nostro demerito. Dobbiamo essere più calmi e precisi, gestire meglio la gara. È stata una partita tosta. Non parliamo tanto di scudetto, campionato lungo, ancora tante partite, vedremo dove arriveremo”.

