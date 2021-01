Giovanni Di Lorenzo, dopo i primi 45 minuti di gioco, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sfida.

Di seguito le sue parole:

“Sappiamo che è una partita difficile. Il campo non aiuta, ma dobbiamo mettercela tutto. Dobbiamo difenderci bene, da squadra, per poi innescare i calciatori davanti che possono mettere in difficoltà la difesa della Juventus.”

