Serie A

Di Lorenzo: “Dispiace per la sconfitta, ci abbiamo provato fino alla fine”

Pubblicato il

Di Lorenzo: “Dispiace per la sconfitta. La squadra non si è disunita. Ci abbiamo provato fino alla fine. Oggi non brillantissimi ma pensiamo già alla possima”

“Perdiamo di più in trasferta? Siamo professionisti per noi giocare in casa o fuori è uguale. Oggi uscire da qui con un punto poteva essere utile per il morale. Dobbiamo lavorare su questo”. 

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top