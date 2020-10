Di Lorenzo: “Dispiace per il risultato, cercheremo di recuperare subito”

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta subita contro l’AZ Alkmaar alla prima di questa Europa League.

Il terzi azzurro ha voluto sottolineare il fatto che il Napoli cercherà subito di recuperare questa sconfitta. A seguire le sue parole:

“Penso che abbiamo fatto la nostra partita ed imposto il nostro gioco come vuole il mister. Ci è mancata un po’ di freddezza e ci dispiace per il risultato; abbiamo cancellato subito la partita di sabato e ci siamo concentrati sull’Europa League. Dispiace per il risultato ma guardiamo subito avanti.

Ormai ci siamo abituato con le situazioni legate al Covid, troppo facile dire che ha influito questo. La partita l’abbiamo fatta e l’abbiamo condotta bene, ci dispiace non aver ottenuto il risultato che volevamo. Sappiamo che è un girone difficile, che le squadre giocano bene a calcio e stanno facendo bene nei loro campionati. Questa è solo la prima partita e cercheremo di recuperare, noi vogliamo andare avanti e cercheremo di rifarci subito dalla prossima partita.

Dispiace aver preso gol dall’unico tiro in porta, l’AZ è venuto qui e la squadra si è difesa bene. Come abbiamo cancellato la partita di sabato dobbiamo cancellare subito anche questa partita e concentrarci su quella di domenica, il derby contro il Benevento.“

