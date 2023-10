Di Lorenzo dopo il 2-3 con il Real: “La prestazione c’è stata, è mancato solo il risultato”

In mixed zone il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la partita dopo il match

“Contenti della partita. Al di là del risultato. Il pubblico ci ha sostenuto sempre e anche loro meritavano un finale diverso. C’era dal campo la sensazione di arrivare al pareggio, la squadra era in fiducia, la prestazione c’è stata, abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato solo il risultato. Ora ci attendono le due gare con la squadra tedesca dell’Union Berlin, per noi saranno molto importanti. Stasera non meritavano la sconfitta ma in Champions appena sbagli può accadere che gli altri ti puniscano. Mi dispiace per l’errore sul primo gol, me ne assumo la responsabilità: ha dato a loro il giusto entusiasmo per ribaltarla”.

