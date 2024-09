Di Lorenzo dopo il match: “Le vittorie aiutano a vincere come autostima e collettivo”

Di Lorenzo: il giocatore azzurro in conferenza dopo la partita

Giovanni Di Lorenzo: “Felici di stare al vertice della classifica. Dobbiamo continuare così. Lavoriamo tanto durante la settimana e il lavoro implica ogni reparto, parte dall’attacco. Ci ha fatto bene la sconfitta del Verona per imparare. Lavoriamo con Conte molto sulla compattezza. Oggi ci portiamo a casa questa vittoria. Il pubblico? È bello vedere lo stadio pieno, l’entusiasmo. Un atteggiamento che non deve mai mancare. Siamo consapevoli che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dopo Verona abbiamo resettato e siamo ripartiti. L’intesa con Politano? Mi trovo bene con lui, quello che fa, la mano che da in fase difensiva, contento per il gol di oggi. È veramente forte. Le vittorie aiutano a vincere come autostima e collettivo. Dobbiamo far valere lo spessore che abbiamo. Siamo all’inizio ma se continuiamo così ci possiamo divertire”.

