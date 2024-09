Di Lorenzo dopo il match:Le vittorie aiutano a vincere come autostima e collettivo

Il giocatore azzurro in conferenza dopo la partita

Giovanni Di Lorenzo:”Felici di stare al vertice della classifica. Dobbiamo continuare così. Lavoriamo tanto durante la settimana, parte dall’attacco. Ci ha fatto bene la sconfitta del Verona per imparare. Lavoriamo con Conte sulla compattezza. Ci portiamo a casa questa vittoria. Il pubblico? È bello vedere lo stadio pieno, l’entusiasmo. Un atteggiamento che non deve mai mancare. Possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dopo Verona abbiamo resettato e siamo ripartiti. L’intesa con Politano? Mi trovo bene con lui, quello che fa, la mano che da in fase difensiva, contento per il gol di oggi. È veramente forte. Le vittorie aiutano a vincere come autostima e collettivo. Dobbiamo far valere lo spessore che abbiamo. Siamo all’inizio ma se continuiamo così ci possiamo divertire”.

