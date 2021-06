Di Lorenzo: “Ho sentito Mertens , ci siamo dati appuntamento per la partita”

Giovanni Di Lorenzo terzino del Napoli e dell’Italia ha rilasciando un’intervista ai canali ufficiali della UEFA.

Durante l’intervista alla UEFA Di Lorenzo ha fatto sapere che per l’imminente partita conto il Belgio di Mertens ha sentito il suo compagno di squadra dandosi appuntamento sul campo:

“Io e Mertens ci siamo sentiti in settimana. Ci siamo dati appuntamento per questa partita e lo saluterò volentieri. Ho un bellissimo rapporto con lui, anche lui è un grandissimo giocatore e quindi sarà bello affrontarlo da avversario. Potremo anche ‘sfiorarci’ in campo considerando le posizioni, sarà una bella sfida”.

