Di Lorenzo in conferenza: “Un’emozione il primo gol al San Paolo”

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Torino, dove ha commentato anche il suo primo gol al San Paolo.

Di seguito le sue parole:

“La prima occasione potevo sicuramente fare meglio, ma Sirigu ha fatto una bella parata. Poi sulla seconda ci sono riuscito a fare gol; è un’emozione il primo gol al San Paolo, è bello, ma più importante è la vittoria con i tre punti.

La partita di questa sera era un banco di prova importante dopo il Barcellona; abbiamo fatto bene, rischiando poco o nulla, ma anche stasera sull’unica occasione subita abbiamo preso gol. Dispiace, volevamo tenere la porta inviolata ma contano i tre punti.

Stiamo dando continuità alle prestazioni ed ai risultati, ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia. In fase difensiva siamo migliorati, ma parte tutto dagli attaccanti che ci danno una grossa mano. Lo striscione non l’ho visto, i cori a Brescia li ho sentiti e non sono stati belli. Noi pensiamo al campo, ma dispiace sempre sentire questi cori contro Napoli.

C’è tempo per migliorare, la stagione non è compromessa e dobbiamo continuare così. Non mi aspettavo di giocare così tanto, era un obiettivo, sapevo cosa potevo fare, sono contento ma il campionato non finisce oggi e ci sono ancora tanti mesi e devo crescere.

