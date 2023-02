Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo i quarti, il nostro percorso inizia da prima di questa stagione”

Il calciatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Champions con l’Eintracht Francoforte.

“Il ruolo del terzino si è evoluto molto negli ultimi anni. In ogni partita cerco di variare la mia posizione a seconda dello schieramento degli avversari per metterli in difficoltà seguendo le indicazioni del mister.

La Champions è una competizione difficile. In campo europeo le partite sono molto intense, il livello è molto alto. Noi ci siamo preparati bene per la partita di domani.

Cerco sempre di fare del mio meglio, non sempre è facile, delle volte ci riesco e delle volte no ma sono felice del percorso che ho fatto.

Come ogni partita lavoriamo anche sui calci piazzati che sono una componente importantissima di ogni partita. Abbiamo lavorato su questo e su tutto il resto come sempre.

Nessuna preoccupazione e nessun timore. In campionato stiamo facendo un bel percorso ma questa è un’altra competizione. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti, noi sappiamo dell’importanza di questa partita e ci siamo preparati al meglio per passare il turno.

E’ un lavoro che parte da lontano che non nasce quest’anno. Anche lo scorso anno siamo stati competitivi ma qualche passo falso non ci ha permesso di giocarcela fino alla fine.

Noi in ogni partita cerchiamo di mettere in campo tutte le nostre potenzialità. Abbiamo tanti giocatori di qualità ed è naturale che facciamo un certo tipo di gioco. Si sa che in Europa è più difficile e noi abbiamo voglia di confrontarci con loro per dimostrare che anche in Europa si può fare.

Non credo ci sia una favorita. Noi sappiamo che affronteremo una squadra forte che sta facendo bene in campionato e che gioca con tanto ritmo e tanta intensità. Tutto dipende da quello che metteremo in campo.”

