Di Lorenzo, l’agente: “Quando gioca una partita ‘normale’ per l’opinione pubblica è una catastrofe”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

“Di Lorenzo? Quando gioca una partita da 6 per l’opinione pubblica è una catastrofe, evidentemente perché ci ha abituati ad uno standard elevatissimo. Molti giornalisti dovrebbero andare a Coverciano così quando fanno le pagelle hanno una competenza tale da poter giudicare. Di Lorenzo ieri era sempre in inferiorità numerica e in alcuni momenti ha fatto fatica, ma di certo non ci fasciamo la testa per questi giudizi”.

Comments

comments