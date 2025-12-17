Di Lorenzo: Le parole contano poco, conta il campo e vogliamo la finale.

Giovanni Di Lorenzo ha presentato in conferenza stampa la semifinale di Super Coppa contro il Milan

“Arriviamo bene. Vero che nell’ultima partita abbiamo perso ma è un’altra competizione e una gara secca. Vogliamo giocarcela alla pari e non vediamo l’ora. La squadra è pronta per affrontare il Milan“.

E ancora. “Milan più riposato? I rigori sono una lotteria quindi noi vogliamo andare in finale nei minuti regolamentari ed evitarli. La squadra è pronta e sappiamo che affronteremo grandi giocatori. La concentrazione è massima sui 90′. Siamo professionisti, siamo disposti a giocare sempre e ad allenarci”.

capitano azzurro, poi, ha continuato: “A livello mentale giocare tante partite è dispendioso, ma siamo professionisti. Ruolo? Dipende dal mister, io sono a disposizione sua e della squadra. Preparazione? Vogliamo giocarci questo trofeo al massimo delle nostre possibilità”.

A seguire anche un passaggio sui giovani e la strategia di gioco. “Si allenano spesso con noi, respirano già quest’aria. Sono quasi parte del gruppo e cerchiamo di farli sentire a loro agio. La partita passerà tanto da come ci difenderemo. Quando si difende bene si attacca meglio. Un aspetto che coinvolge tutta la squadra, quindi dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo e poi mettere in campo le qualità in fase di possesso per passare il turno“.

Infine, Di Lorenzo ha concluso. “A contare è quello che succederà in campo. Il Milan è una grande squadra ma siamo pronti. Cercheremo di fare del nostro meglio per giocarci la finale“.

Comments

comments