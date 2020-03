Di Lorenzo, l’insostituibile della fascia destra azzurra

Giovanni Di Lorenzo sta diventando sempre più un punto fermo della squadra di Gattuso dopo esserlo stato per Ancelotti.

Terzino destro insostituibile, ma all’occorrenza centrale di affidamento e ottimo terzino sinistro.

Giovanni Di Lorenzo si è preso il Napoli, l’ha fatto dopo un accoglienza tra lo scetticismo dei tifosi e dell’opinione pubblica.

Ha convinto e sorpreso prima un manager di spessore internazionale come Carlo Ancelotti e poi un uomo di campo come Gennaro Gattuso.

Il terzino azzurro ha collezionato la bellezza di 3150 minuti in stagione tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Già, Champions League, quella competizione dove Giovanni non aveva mai giocato prima, eppure sembrava un veterano. Prestazioni maiuscole contro Liverpool e Barcellona dimostrano come questo calciatore non abbia paura di niente e di nessuno.

E adesso? Gli Europei? Si spera di si, l’impressione è che l’Italia abbia trovato finalmente il suo terzino destro titolare, speriamo se ne sia accorto anche Mancini…

