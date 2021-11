Di Lorenzo lo stacanovista, ma Spalletti ha utilizzato tutta la rosa

Il Napoli in questa prime 16 partite della stagione è stato in campo, recuperi compresi (68 in campionato e 38 in Europa League), per 1.546 minuti (1.148 in campionato e 398 in Europa League).

L’unico calciatore che ha giocato il 100% dei minuti è Giovanni Di Lorenzo. Dopo di lui Koulibaly (92,63%) e Fabiàn (86,74%).

Ma, esclusi i due terzi portieri Marfella e Idasiak, Spalletti ha distribuito i 1.546 minuti giocati dal Napoli su tutta la rosa.

Vediamo come ruolo per ruolo.

Ospina: 1.051 (minuti);

Meret: 495:

Idasiak e Marfella: 0

—-

—- Di Lorenzo: 1546

—-

—- Koulibaly: 1.432;

Rrahmani: 1.024;

Manolas: 513;

Juan Jesus: 328;

—-

—- Mario Rui: 1.155;

Malcuit: 158;

Zanoli: 22;

Ghoulam: 5.

—-

—- Fabiàn: 1.341;

Anguissa: 1.222;

Elmas: 860;

Zielinski: 798;

Lobotka: 224;

Demme: 208;

Gaetano: 28 (poi ceduto alla Cremonese).

—-

—- Politano: 900;

Lozano: 756.

—-

—- Osimhen: 1.010;

Petagna: 291;

Mertens: 236.

—-

—- Insigne:1.054;

Ounas: 177.

Comments

comments