Di Lorenzo: “Meret?Oggi ha fatto degli interventi importanti, è un grandissimo portiere e ci godiamo le sue qualità”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Genoa

“Abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo fare più gol. Nella ripresa abbiamo rimesso in gioco il Genoa, che ci ha messo in difficoltà. Dovevamo gestire meglio il vantaggio e la palla. Fare il primo tempo di oggi è stato importante, il mister ce l’ha detto che potevamo fare meglio nella ripresa, ma ci portiamo a casa questi 3 punti che sono importanti per il nostro percorso. E’ una vittoria importante per me, sono 250 presenze e sono tante, festeggiarle con una vittoria è bello, passeremo un Natale con più serenità. Conte più arrabbiato o più contento? Il mister ci ha detto che non possiamo entrare in campo così nel secondo tempo. E’ stata una partita a due facce, ma ci portiamo a casa questa vittoria importante. Meret? All’interno del gruppo non abbiamo mai messo in dubbio le sue qualità, abbiamo piena fiducia in lui. Oggi ha fatto degli interventi importanti, è un grandissimo portiere e ci godiamo le sue qualità”.

