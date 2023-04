Di Lorenzo: “Nessun timore, sono convinto che domani sarà una partita diversa da quella fatta in campionato”

Il calciatore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con il Milan.

“Della partita di campionato penso si sia parlato anche troppo, l’abbiamo anche analizzata ma conterà solo quello che si farà domani in un contesto difficile come la Champions League. Ci siamo preparati bene per scendere al meglio in campo domani.

Leao è un giocatore forte e di qualità ma dovremmo stare attenti a tutta la squadra. Sappiamo che hanno tantissime altre individualità.

Timore zero. Conterà quello che faremo domani, nella partita di campionato non siamo stati il solito Napoli ma sono sicuro che domani sarà una partita completamente diversa e l’affronteremo nella maniera giusta.

Sappiamo che Osimhen è un grandissimo giocatore e che è importantissimo per noi ma non dipendiamo da un solo giocatore perché ci sono tanti altri bravi calciatori in squadra. Domani non ci sarà e ce la giocheremo con i giocatori che abbiamo a disposizione.

Sicuramente quando aggiungiamo anche noi difensori qualche gol è importante per la squadra. A Lecce l’abbiamo sbloccata su calcio piazzato e in partite toste come queste qui il dettaglio fa la differenza.

In campionato non siamo stati la solita squadra e quindi non sono preoccupato per domani. Non abbiamo messo in campo le nostre qualità anche per merito loro ma sono convinto che domani sarà una partita diversa che affronteremo col giusto atteggiamento.

Anche se giovane Raspadori ha esperienza ed è importante per noi perché ha molta qualità. Sono sicuro che farà una grande partita se venisse chiamato in causa.

Penso che siamo a giocarci un quarto di finale di Champions e se guardiamo la nostra stagione sembra una cosa scontata ma non è così. Dobbiamo goderci queste due partite con la giusta tensione ed essere liberi di testa, spensierati e propositivi.

La partita è importantissima per tutta la squadra. E’ un traguardo importante essere qui e ora dobbiamo godercelo.

Io e Theo siamo due giocatori diversi. Non lo conosco personalmente ma ho grande stima di lui.

E’ un anno importante per me in cui sono cresciuto come calciatore e come persona. Sono probabilmente nel momento migliore della mia carriera e giocare un quarto di finale potrebbe non ricapitarmi e quindi voglio godermela.

Victor ci ha fatto un in bocca al lupo e ha fatto di tutto per esserci ma è inutile rischiarlo per poi poterlo perdere per tante partite. Non preparo un discorso particolare ma quello che mi sento dico. Il gruppo è concentrato e sa bene l’importanza della partita.”

