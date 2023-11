Di Lorenzo: “Non si può prendere un gol così”

Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky nel post partita di Napoli-Union, commenta il pareggio:

”Dovevamo gestire meglio il vantaggio, abbiamo battuto questo angolo velocemente e non eravamo in posizione. Non si può prendere quella ripartenza. E’ stato un episodio e queste partite si decidono con gli episodi.



E’ un pareggio che non ci sta, ci dispiace per i nostri tifosi perché anche oggi in casa non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ma ora faremo di tutto nelle ultime due gare di Champions per portare a casa la qualificazione“.

Dispiace perché anche stasera i tifosi sono stati eccezionali, ci hanno spinto fino alla fine. Sono sicuro torneremo presto a vincere in casa e a gioire tutti insieme“

Anche all’andata fu difficilissimo sbloccare la partita. Qui ci siamo riusciti già nel primo tempo, ma poi dovevamo gestire meglio il match. La prestazione secondo me c’è stata, ora dobbiamo guarda avanti alle prossime partite“.

