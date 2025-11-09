Di Lorenzo: “Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, in conferenza stampa dopo gara persa 2-0 contro il Bologna

Che momento state vivendo? “Stiamo trovando delle difficoltà. Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci. Poi ci sarà tempo per ritrovare brillantezza”.

Cosa sarà importante ritrovare dopo la sosta? “Sicuramente lo spirito, che ci ha contraddistinto l’anno scorso, soprattutto l’aiutarsi nei momenti di difficoltà delle partite. Questo aspetto ci sta un po’ mancando per ritornare a vincere”.

Poco incisivi davanti. “Sicuramente un po’ di energia e brillantenzza ci è mancata nell’ultimo terzo del campo. Dobbiamo migliorare sotto anche questo aspetto. C’è modo di lavorare per la prossima partita”.

