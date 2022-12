Di Lorenzo parla l’agente: “Di Lorenzo vuole chiudere la carriera a Napoli”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, si è soffermato sul futuro del giocatore ai microfoni di Radio Crc.

“Giovanni è un ovunque, in qualsiasi posizione del campo lo metti fa sempre bene. È un ragazzo talmente concentrato ed applicato che fa bene qualsiasi ruolo. L’ho visto giocare anche in fase di impostazione quest’anno, per questo lo prendevo in giro dicendogli “adesso fai anche il play.

L’accordo a vita con il Napoli? Abbiamo espresso la nostra volontà al club: Di Lorenzo vorrebbe chiudere la carriera a Napoli, poi bisognerà vedere se dall’altra parte la pensano allo stesso modo. Niente è scontato, ma quando si parla di Di Lorenzo dovrebbe esserlo per il ragazzo che è. È un giocatore che in questi anni ha avuto tante possibilità, tante richieste, ma non le ha mai prese in considerazione perché ha scelto di rimanere a Napoli. Ha ancora una carriera molto lunga soprattutto per la fisicità che ha, però il suo piacere è quello di concludere e stare a vita a Napoli”.

