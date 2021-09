Di Lorenzo: “Primo gol con l’Italia? Volevo Crossare”

Giovanni Di Lorenzo, dopo la vittoria contro la Lituania per 5 a 0, ha parlato a Rai Sport del suo primo gol con l’Italia.

Queste le sue parole nel post partita:

“Se volevo crossare? Sì, però il pallone è andato dentro, sono contento per questo primo gol con la maglia della nazionale ma di più per la vittoria. La vigilia? Il mister ci ha sempre detto di stare tranquilli, di continuare quello che abbiamo fatto questi anni e giocare divertendosi.

Ci stanno due partite ad inizio di stagione di non essere brillanti e precisi in campo. Oggi abbiamo segnato tanti gol che è importate e siamo contenti per la vittoria. 37 partite senza sconfitte? E’ incredibile. Uno dei record che abbiamo battuto, cercheremo di farlo continuare.“

