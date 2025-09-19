Di Lorenzo su Instagram: “Mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions”

Giovanni Di Lorenzo ha scritto un post sui social dopo il rosso all’Etihad che ha condizionato non poco la partita contro il Manchester City nella prima di Champions League

Così Di Lorenzo su Instagram: “Da capitano mi prendo la responsabilità, mi dispiace aver complicato il nostro ritorno in Champions. Orgoglioso dei miei compagni che hanno lottato fino all’ultimo minuto. Abbiamo altre sette partite dove sono sicuro che dimostreremo il nostro valore. Forza Napoli“.

