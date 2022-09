Di Lorenzo: “Una delle serate più indimenticabili della mia vita”

Giovanni Di Lorenzo, al termine della sfida contro il Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime per parlare della bellissima vittoria.

Per il capitano del Napoli, questa è una delle serate più indimenticabili della sua vita.

“Una delle serate più indimenticabili della mia vita. E’ stata una bellissima emozione, c’era una grandissima atmosfera allo stadio ed emozione per la partita incredibile di oggi. E’ stato un risultato importante, alla vigilia sapevamo che avremmo potuto metterli in difficoltà e stasera l’abbiamo fatto.

Peccato per il gol subito, potevo valutarla meglio anche io, non ho sentito i compagni che mi chiamavano l’uomo. Questa è stata proprio una bella serata, con un tifo incredibile. Come si gestisce il post vittoria? Dobbiamo tornare a giocare in campionato con entusiasmo, prendere questa vittoria e riuscire a cavalcare l’entusiasmo. Dobbiamo tenere i piedi per terra, perché la stagione è lunga. Abbiamo dato però una bella risposta questa sera.

Simeone ha pianto? Il Cholito è un ragazzo eccezionale come tutti i ragazzi che sono arrivati. Siamo contenti per lui, che ha fatto il suo esordio in Champions con un gol. Siamo tutti contenti.“

