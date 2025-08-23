Di Lorenzo:”Abbiamo fatto una buona partita ed una gestione intelligente. La prima è sempre insidiosa”.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo analizza in conferenza stampa la vittoria contro il Sassuolo:

“Dove arriveremo sarà il campo a dirlo, è lui che decide tutto.

Noi dovremo essere bravi ogni partita a dare il massimo.

Oggi la squadra ha fatto una buona partita, era la prima che può nascondere insidie, noi siamo stati bravi a gestirla. È segno anche di maturità da parte del gruppo”.

Su Kevin De Bruyne:

“Ha aggiunto personalità e spessore, non sto io a raccontare chi è.

È un campione, migliora chi gli è attorno.

Oggi magari ha avuto un po’ di fortuna sulla punizione, ma si è sbloccato, ha pressato, è un giocatore forte che farà un grande campionato come ci aspettiamo”.

È questa la squadra più forte in cui hai giocato?

“Questo non lo so, è una cosa più vostra. Aver dato continuità con il mister è una cosa importante, abbiamo tutti i presupposti per fare una buona annata. Poi sarà il campo a decretare se sarà il Napoli migliore”.

