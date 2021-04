Di Marzio a Radio Marte: “Contro l’Inter farei giocare Hysaj. Emerson Royal? Prenderei sia lui che Emerson Palmieri”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore.

“Al di là dei due attaccanti dell’Inter il problema è un altro. Bisogna capire chi scegliere tra Mertens e Osimhen e scegliere in base alle caratteristiche. La difesa dell’Inter è fortissima, io in generale preferirei Mertens perché essendo rapido e scattante la può mettere in difficoltà. Osimhen però è bravo a pressare e potrebbe tenerli in apprensione. Quindi dall’inizio forse sarebbe meglio Osimhen. Ma la partita si svolgerà soprattutto sulle fasce laterali, per me dovrebbe giocare Hysaj per contenere Hakimi. Zielinski deve stare su Brozovic per impedirgli di fare gioco.

Emerson Royal? Io prenderei sia lui che Emerson Palmieri. Il Napoli ha bisogno di terzini con i piedi buoni. Demme? Non deve andare in attacco, anzi si dovrebbe posizionare tra i due centrali quando l’Inter attacco. Contro Lukaku Koulibaly deve giocare d’intelligenza e Demme deve andare a raddoppiare per ingabbiare lui e Lukaku. I difensori in Italia non sanno più marcare a uomo e questa cosa non la condivido, così come non mi piace la costruzione dal basso. Giochiamo un po’ all’italiana facendo però distribuire il gioco al playmaker. Se mi devono venire gli infarti io la partita non la guardo.

Fabian Ruiz? Se anche lui mantiene caratteristiche di difesa Zielinski può fare il centrale offensivo. Prima di allenare il Napoli avevo vinto un campionato con il Catanzaro”.

