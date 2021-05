Di Marzio: “Allegri? Credo che andrà al Real Madrid. Gattuso trattato male, fa bene ad andar via”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha commentato, ai microfoni di TMW Radio, le ultime vicende legate agli azzurri.

In particolare, tiene banco la questione legata alla scelta del nuovo allenatore, visto che Gennaro Gattuso sembra destinato ad intraprendere una nuova avventura, lontano dalla Campania: “Stimo molto Simone Inzaghi, sia come uomo e come tecnico. Non è mai andato sopra le righe, si è fatto da solo come allenatore, ha fatto tutta la trafila con i giovani, lavorando bene e vincendo. Se si dovesse concretizzare qualche telefonata che ha avuto, potrà decidere il suo futuro. Gli dico di aspettare. A Gattuso, invece, dico di andare via dal Napoli, visto che lo hanno trattato malissimo. Allegri? Io sostengo che andrà al Real Madrid, ha dato la parola da tempo”.

