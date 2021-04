Di Marzio: “Elmas buon giocatore, tende a migliorare”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore.

A seguire le sue parole:

“Gattuso? Rino ha fatto cose eccelse ed è un uomo vero, mi spiace per com’è stato trattato. Non c’è giorno che un allenatore nuovo non sia sulla panchina del Napoli. Sta facendo bene, si allena bene e lui ha problemi solo di scelta: ce la può fare per la Champions.

Baratterei il centrocampo della Lazio con quello del Napoli? La Lazio ha un signor centrocampo, va detto. Gattuso butta sempre dentro Elmas, anche se non gioca titolare. Un po’ sbarbatello ma è un buon giocatore, tende sempre a migliorare. Speriamo che si irrobustisca ancora di più.

Caputo giocatore da Napoli? Mi piace molto. Tende però ad allargarsi, quindi andrebbe a ostacolare Zielinski. De Zerbi è il miglior allenatore giovane d’Italia, non ha voluto prendere una prima punta di fisico proprio per giocare più possesso palla“.

Comments

comments