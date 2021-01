Di Marzio: “Esonero Gattuso? Solo se non raggiunge la Champions, da quando è qui ha fatto bene”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha parlato di Gennaro Gattuso ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà.

L’opinionista ha espresso le sue perplessità circa un possibile addio del tecnico azzurro, che non sta vivendo un momento facile: “Le responsabilità sono di tutti, non solo di Gattuso. Lui ha fatto bene da quando è arrivato, ha messo a posto una squadra ammutinata e ora, con una gara in meno, se dovesse vincere contro la Juventus, potrebbe dire ancora qualcosa in ottica primo posto. In occasione della gara di Verona, però, non ho visto personalità, ma nonostante gli alti e bassi la squadra è comunque lì. Ce l’ho con la società, che chiama tutti questi altri allenatori. Se Gattuso non raggiunge la Champions, allora si può cambiare. E poi non mi piace affatto questa storia del rinnovo. Potrebbero non volerlo tenere, ma così si finisce per destabilizzare lo spogliatoio. E non mi sembra corretto nei confronti di un professionista che ha dato e sta dando tanto. Cosa manca al Napoli? Ci sono giocatori che non sono all’altezza e altri che non trovano posizione o corrono poco, come ad esempio Bakayoko. Fino a Verona il Napoli aveva la miglior difesa del campionato. Come è possibile che sia andata così allo sbando?”.

