Di Marzio: “Il Napoli pensa alla pazzia per Immobile! Dipenderà dalla Lazio”

Continuano a susseguirsi le voci secondo cui il Napoli sarebbe alla ricerca di un nuovo attaccante e Gianluca Di Marzio lancia una clamorosa indiscrezione.

Con Milik verso l’addio, secondo il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, gli azzurri cercano un centravanti importante, con caratteristiche diverse sia da Dries Mertens (se dovesse restare) e da Andrea Petagna. Il nome di Edinson Cavani rimane, da anni, una suggestione ma il problema è sempre l’ingaggio, onerosissimo, dell’uruguagio. Secondo Di Marzio: “Se il Napoli dovesse e volesse fare una pazzia per un attaccante, la farebbe per Ciro Immobile. Tutto dipenderà dalla volontà della Lazio, che al momento non sembra intenzionata a privarsene”.

