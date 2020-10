Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ieri sera a Canale 21 della sconfitta del Napoli contro l’AZ.

“Penso che per il Napoli possa essere una lezione salutare. Non so se li hanno sottovalutati, non credo perché altrimenti Gattuso non avrebbe fatto giocare la formazione migliore. Non è andata bene per il Napoli ma non farei drammi, l’Europa League è un torneo molto strano e comunque non mi sembra un girone complicato”.

