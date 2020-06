Di Marzio: “Napoli irritato da Milik e dalla Juventus. ADL accetterà solo cash”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione contrattuale di Arek Milik, attaccante del Napoli.

Il polacco è in scadenza di contratto a giugno 2021 e, al momento, le possibilità di rinnovo sono prossime allo zero: “Non ci sono segnali di rinnovo da parte del giocatore, anzi: su di lui c’è la Juventus che è la squadra più interessata ad acquistarlo. Il gradimento c’è, Arek non ha detto di no e questo ha fatto arrabbiare il Napoli, che è molto irritato per la vicenda.

In caso di proposte di scambio, il Napoli, dal canto suo, rifiuterà. De Laurentiis non intende fare scambi, nè tantomento è interessato a contropartite. Se la Juve vorrà davvero Milik, dovrà accontentare il Napoli offrendo solo cash”.

Comments

comments