Confermato per oggi l’incontro organizzato dal @sscnapoli per bloccare #Osimhen: partenza fissata alle 12 dalla Francia, ci sarà anche il giocatore del @losclive insieme ai suoi agenti, resteranno qualche giorno in città @SkySport #Calciomercato

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 30, 2020