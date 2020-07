Di Marzio: “Osimhen grande colpo, l’Atalanta rischia contro il Napoli”

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare del momento degli azzurri.

“Osimhen? Sa giocare a calcio, attacca sui 30-40 metri, ha dei grandi colpi. Non so perché ancora non sia stato attenzionato in Europa. Se dovesse prenderlo, il Napoli farebbe un grande colpo. 50 milioni troppi. Lo segnalai già diverso tempo fa. Ha grandi qualità ma ha bisogno di giocare, spero solo che non sia stato pagato 50 milioni.

Differenze Gattuso-Gasperini? Mentre Gasperini gioca a trazione anteriore, Gattuso fa il contrario, adattandosi ai suoi giocatori. Ha scelto di adottare il 4-3-3, che invece Ancelotti aveva subito accantonato: così facendo, ha esaltato la fase difensiva e ora, con una linea di centrocampo molto stretta, Maksimovic e Koulibaly sono insuperabili. Gasperini invece gioca all’attacco, insegna calcio e si porta dietro questa cosa dalle giovanili. Lo ha sempre fatto. L’Atalanta gioca alla grande ma rischia con il Napoli”.

