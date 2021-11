Di Marzio: “Per Osimhen non esisteranno cifre, sul rinnovo di Insigne è doveroso per tutti venirsi incontro”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport.

“Osimhen lo vidi vincere la classifica dei cannonieri nel mondiale Under17 in Cile ma era minorenne e il suo club di Lagos non lo lasciò partire. Se grazie a Spalletti e al suo staff continuerà a migliorare tecnicamente e nei movimenti non esisteranno cifre per lui.

Insigne? Non capisco il braccio di ferro: è doveroso per tutti venirsi incontro e chiudere il rinnovo. La squadra lotta per lo scudetto con Milan e Inter, perché rovinare tutto?

L’acquisto di Anguissa a zero è un capolavoro di Giuntoli e Micheli”.

Comments

comments