Diamo i numeri. Diamo i numeri. Le statistiche del Napoli: il minutaggio degli azzurri, le sostituzioni di Spalletti, i gol degli esordienti

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

LE STATISTICHE DELLA SQUADRA.

Il dominio del Napoli sui Rangers è riassunto soprattutto nei numeri dei tiri.

LE STATISTICHE DEI SINGOLI.

Di Lorenzo e Meret si confermano gli stakanovisti del Napoli, gli unici due ad aver giocato tutti i minuti in cui è stato in campo il Napoli. Con i 3 gol segnati agli scozzesi il Napoli raggiunge quota 20 reti in queste prime 8 partite stagionali. Raspadori come Simeone: gol all’esordio in carriera in Champions. Gol all’esordio in Champions con la maglia del Napoli anche per Ndombele, che però in carriera di gol in Champions ne aveva già segnati 2 con la maglia del Lione. Anche per Politano primo gol in carriera in Champions.

Le sostituzioni di Spalletti.

