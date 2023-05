Diamo i numeri. Il Napoli le batte tutte, la prima volta di Gaetano, azzurri centenari del gol per la sesta volta

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

All’appello mancava l’Inter. Battendo l’Inter al Maradona il Napoli può vantarsi di aver battuto almeno una volta in questa stagione tutte le avversarie affrontate, comprese quelle sfidate nelle coppe.

Gaetano il marcatore numero 18. Il gol segnato all’Inter da Gaetano è la 18° rete segnata da un marcatore del Napoli diverso in questa stagione. Equamente divisi il numero dei marcatori per ogni reparto: 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti.

Napoli centenario del gol. Con i tre gol segnati all’Inter il Napoli ha superato quota 100 gol in stagione in tutte le competizioni. Prima di quest’anno al Napoli, da quando ha lasciato la Serie B nel 2007, è successo altre 5 volte.

Con l’Inter nuovo record stagionale. Con 43’21” di possesso palla contro l’Inter il Napoli ha battuto il personale record di possesso palla in una partita. Il precedente era stato stabilito nella trasferta di Salerno.

Le statistiche dei singoli.

La prima volta di Gaetano. Quello segnato all’Inter è il primo gol in assoluto segnato dal centrocampista con la maglia del Napoli.

Anche Osimhen oltre quota 3.000. Con quelli giocati con l’Inter Osimhen supera quota 3.000 minuti giocati in questa stagione con la maglia del Napoli.

Elmas il terzo squalificato in Serie A. Oltre Mario Rui per rosso diretto, Elmas si aggiunge a Ndombele nella lista dei calciatori del Napoli squalificati in questo campionato per somma di ammonizioni.

Resiste il solo Lobotka. Il solo Lobotka finora è stato presente in tutte le 47 partite fin qui giocate dal Napoli tra campionato e coppe.

