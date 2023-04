Diamo i numeri. Il ‘primato di’ Ndombele, la ‘resistenza’ di Lobotka

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

13° vittoria in trasferta. Contro il Lecce è arrivata la 13° vittoria in trasferta in campionato, vittoria che raffarza la leadership del Napoli per rendimento in trasferta in questo campionato.

2° autorete a favore. Quello del leccese Gallo con la colpevole collaborazione del portiere Falcone, è la seconda autorete stagionale a favore del Napoli. L’altra di Isnajli, ha permesso al Napoli di sbloccare la gara giocata in trasferta e poi vinta 2-0 a Empoli.

Le statistiche dei singoli.

Ndombele arriva ‘primo’. Dopo la squalifica per rosso diretto di Mario Rui nella gara con l’Empoli, Ndombele è il primo calciatore del Napoli a essere squalificato per somma di ammonizioni. Restano in diffida Osimhen e Kim in Serie A e sempre il coreano con Politano e Juan Jesus in Champions.

Resiste il solo Lobotka. Zielinski non ha giocato neanche un minuto contro il Lecce. Resta così il solo Lobotka ad aver giocato almeno un minuto in tutte le 38 partite fin qui giocate dal Napoli tra campionato e Champions.

