Diamo i numeri. Il testa a testa Kvara-Osi, la prima volta di un nuovo portiere, l’incredibile dato dei clean sheet

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

15° Clean Sheet stagionale. Contro l’Atalanta il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per la 15esima volta in stagione: 12 in Serie A e 3 in Champions, pari al 44,12% delle partite giocate.

28° vittoria stagionale. Quella con l’Atalanta è la vittoria numero 28 in campionato su 34 partite giocate (84,38%).

Le statistiche dei singoli.

I quattro diffidati. Osimhen affianca Kim nell’elenco dei diffidati in Serie A. Il coreano con Politano è sotto diffida anche in Champions.

Esordio di Gollini e primo forfait di Meret. Esordio da ex con clean sheet per Gollini. Con l’assenza di Merety ora sono solo Lobotka e Zielinski ad aver giocato almeno un minuto in tutte e 34 le partite fin qui giocate dal Napoli.

In quattro oltre i 3 mila minuti in campo. Sono Meret, Di Lorenzo, Kim e Lobotka.

Osimhen scavalca Zielinski. Dopo la gara con l’Atalanta Osimhen nella classifica dei calciatori con più minuti giocati scavalca Zielinski e sale al 6° posto.

Kvaratskheklia-Osimhen un testa a testa che sta esaltando il Napoli. Tra gol segnati e assist ai compagni Kvaratskhelia è entrato in 26 gol del Napoli, mentre Osimhen in 25.

