Diamo i numeri. La legge del cinque: quinta sconfitta stagionale e quinta partita stagionale senza andare in gol

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

5° Sconfitta stagionale. Contro il Milan è arrivata la quinta sconfitta stagionale del Napoli: Inter, Lazio e Milan in campionato, Liverpool in Champions, Cremonese (ai rigori) in Coppa Italia).

5° gara senza andare in gol. Per al quinta volta in quest stgione il Napoli chiude la gara senza segnare neanche un gol: Fiorentina-Napoli 0-0, Liverpool-Napoli 2-0, Inter-Napoli 1-0, Napoli-Lazio 0-1, Napoli-Milan 0-4.

Le statistiche dei singoli.

I sei diffidati. Osimhen, Ndombele e Kim in Serie A. Il coreano con Politano e Juan Jesus in Champions.

Osimhen scivola al 9° posto. L’assenza con il Milan fa scivolare Victor Osimhen dal 6° al 9° posto nella classifica dei calciatori del Napoli con maggiore minutaggio. Il nigeriano è stato scavalcato da Kvaratskhelia, Zielinski e Rrahmani.

