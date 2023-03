Diamo i numeri. La nona sinfonia di…gol, la prima volta di Ndombele, il doppio 14 di Kvara

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

17° Clean Sheet stagionale. Contro il Torino il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per la 17esima volta in stagione su 36 partite giocate: 13 in Serie A e 4 in Champions, pari al 47,22% delle partite giocate.

30° vittoria stagionale. Quella con il Torino è la vittoria numero 30 in campionato su 36 partite giocate in tutte le competizioni (84,33%).

La nona sinfonia di gol. Nona partita in stagione che vede il Napoli segnare più di tre gol: 6 in campionato e 3 in Champions.

La partita di campionato che è durata meno. Con 92 minuti e 25 secondi quella con il Torino è la partita in cui il Napoli è stato meno tempo in campo. In stagione per Kvara (finora) 14 gol e 14 assist.

Le statistiche dei singoli.

I cinque diffidati. Osimhen e Kim in Serie A. Il coreano con Politano e Juan Jesus in Champions.

La prima volta di Ndombele. Primo gol in Serie A per Ndombele, il secondo con la maglia del Napoli dopo quello segnato in Champions all’Ajax.

Ennesima ‘doppietta’ per Kvaratskhelia. Ancora una partita dove Kvaratskhelia è autore sia di un gol che di un assist.

Comments

comments