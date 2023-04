Diamo i numeri. Le prime volte di Kvara e delle due gare consecutive senza gol

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

Seconda gara consecutiva senza segnare gol. Per la prima volta in questa stagione il Napoli non va in gol in due gare consecutive: con il Milan in Champions e con il Verona in campionato. Oltre queste due gare il Napoli non ha segnato neanche un gol nelle gare di campionato con Fiorentina e Inter in trasferta, Lazio e Milan in campionato e con l Liverpool in Champions.

Le statistiche dei singoli.

La prima volta di Kvara. Con la gara giocata al Maradona contro il Verona è arrivata anche la prima ammonizione di Kvaratskhelia con la maglia del Napoli.

Elmas supera Politano. Il centrocampista macedone, ora 13°, supera l’attaccante italiano nella classifica dei calciatori del Napoli che hanno giocato più minuti in questa stagione.

Resiste il solo Lobotka. Il solo Lobotka finora è stato presente in tutte le 40 partite fin qui giocate dal Napoli tra campionato e coppe.

