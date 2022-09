Diamo i numeri. Le statistiche del Napoli aggiornate partita dopo partita: il minutaggio degli azzurri, le sostituzioni di Spalletti

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

LE STATISTICHE DELLA SQUADRA.

Possesso palla efficace del Napoli nella metà campo della Lazio. Le statistiche della Lega di Serie A parlano di appena 6 minuti e 12 secondi durante i quali il Napoli ha segnato 2 gol colpito 2 pali, impegnato in parate difficili 2 vol te Provedel e Kvaratskhelia ha mancato il gol a porta vuota. Così come sono davvero tanti i 19 tiri effettuati in così pochi minuti.

LE STATISTICHE DEI SINGOLI.

Solo tre azzurri hanno giocato tutti i 492 minuti (recupero compreso) in cui il Napoli è stato finora in campo: Meret, Di Lorenzo e Kim. Aspettano di fare il loro esordio stagionale in partite ufficiali Juan Jesus, Demme, Gaetano, Zanoli, Sirigu e Marfella. Il più ammonito degli azzurri? Incredibile ma vero, è mister Spalletti

Le sostituzioni di Spalletti.

Comments

comments