Diamo i numeri. Le statistiche del Napoli aggiornate partita dopo partita: il minutaggio degli azzurri, le sostituzioni di Spalletti

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

LE STATISTICHE DELLA SQUADRA.

Con il Lecce Spalletti ha iniziato a dare minutaggio a tutti, cosa necessaria visti i tanti impegni ravvicinati. Non c’è la controprova ma il primo passo falso in casa con una medio-piccola potrebbe essere figlio dell’eccessivo turn-over del tecnico. Proprio lo scorso campionato in casa ha perso molti punti con le medio-piccole.

LE STATISTICHE DEI SINGOLI.

Primi minuti in campo per Ostigard partito per la prima volta titolare in questa stagione così come Olivera, Ndombele, Raspadori, Politano ed Elmas.

Le sostituzioni di Spalletti.

