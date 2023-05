Diamo i numeri. Lombardia terra amara per il Napoli, Elmas in diffida con Kim e Osimhen

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

Sesta sconfitta stagionale. Il Napoli campione d’Italia con il Monza ha rimediato al sesta sconfitta stagionale: 4 in campionato e 2 in Champions (in Coppa Italia la gara è terminata in parità e poi persa ai rigori). Delle 4 sconfitte in campionato quella con il Monza è la seconda in trasferta dopo quella subìta a Milano con l’Inter.

Lombardia terra amara per il Napoli. Delle 6 sconfitte stagionali il Napoli ben 3 le ha rimediate in Lombardia: con l’Inter e il Monza in campionato, con il Milan in Champions. Inoltre la Lombardia (Milan) entra in una delle due sconfitte casalinghe e (Cremonese) nell’eliminazione in Coppa Italia.

Le statistiche dei singoli.

Esordio dal primo minuto per due azzurri. Bereszynski e Zerbin con il Monza hanno giocato per la prima volta dal primo minuto con la maglia del Napoli in campionato.

Lobotka oltre i 4.000 minuti in tutte le competizioni. Lobotka raggiunge Di Lorenzo, il portiere Meret e Kim nel club dei 4.000 degli azzurri.

Elmas si aggiunge alla lista dei diffidati in campionato. Il macedone affianca Kim e Osimhen.

Primo gol sub’ti da Gollini come portiere del Napoli. Alla terza partita cade l’imbattibilità di Gollini con la maglia del Napoli.

Resiste il solo Lobotka. Il solo Lobotka finora è stato presente in tutte le 45 partite fin qui giocate dal Napoli tra campionato e coppe.

