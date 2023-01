Diamo i numeri. Napoli da record, Kim è il primo della lista, tanti goleador azzurri

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

Napoli da record. Il Napoli chiude il girone di andata con almeno 50 punti in classifica, impresa riuscita alla alla Juventus 2018-19 (53), Juventus 2005-06 e 2013-14 (52) e all’Inter 2006-07 (51).

Sono 15 i marcatori diversi in Serie A. Con la rete segnata da DI Lorenzo alla Salernitana diventano ben 15 i calciatori diversi che hanno segnato almeno un in questo campionato. In tutte le competizioni sono invece 17 i marcatori diversi del Napoli.

Le statistiche dei singoli.

Kim è il primo calciatore del Napoli va sotto diffida, al prossimo giallo per lui scatta la squalifica.

Meret l’unico ad aver giocato il 100% dei minuti in cui è stato in campo il Napoli. Proprio Meret con Lobotka e Zielinski ha giocato almeno un minuto in tutte e 18 le partite fin qui giocate dal Napoli.

