Diamo i numeri. Osi-Kvara i nuovi gemelli del gol, il Napoli ne rifila 5 alla Juve come nel 1990

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.



Le statistiche di squadra.

IL Napoli batte la Juventus 5-1 al Maradona come accaduto nella finale di Supercoppa Italiana nel 1990.

Con questa vittoria Spalletti pareggia il conto con Allegri: nei confronti diretti 5 vittorie a testa e 4 pareggi.

Le statistiche dei singoli.

Osimhen con la doppietta di ieri ha segnato il gol personale numero 13 in stagione, il 12° in campionato in 14 presenze.

Kvaratskheklia-Osimhen la nuova coppia del gol. Tra campionato e coppa:

Kvaratskhelia: 9 gol e 10 assist

Osimhen: 13 gol e 3 assist;

Meret l’unico ad aver giocato il 100% dei minuti in cui è stato in campo il Napoli. Proprio Meret con Di Lorenzo, Lobotka e Zielinski ha giocato almeno un minuto in tutte e 18 le partite fin qui giocate dal Napoli.

