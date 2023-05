Diamo i numeri. Quarta gara consecutiva al Maradona senza vittoria, Zielinski tra i fedelissimi in Serie A,

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

Festa Scudetto rinviata. Al Napoli basta un punto nelle prossime sei partite per laurearsi campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Il tricolore per gli azzurri potrebbe arrivare anche nel caso in cui la Lazio, seconda classificata, non dovesse vincere una delle sue restanti partite.

Aprile da cancellare al Maradona. Il Napoli nella quattro partite giocate al Maradona nel mese di aprile ha ottenuto solo 3 pareggi (con il Milan in Champions e con Verona e Salernitana in campionato) e 1 sconfitta (con il Milan in campionato). L’ultima vittoria casalinga del Napoli risale alla gare di Champions con il Francoforte dello scorso 15 marzo.

Le statistiche dei singoli.

Zielkinski un fedelissimo azzurro. Il centrocampista polacco contro la Salernitana ha collezionato la presenza numero 247 in Serie A con la maglia del Napoli entrando nella top ten al fianco di Ciro Ferrara. Zielinski in tutte le competizioni ha giocato 323 partite con la maglia del Napoli occupando l’ottava posizione nella classifica dei fedelissimi di sempre.

Due calciatori oltre i 4.000 minuti. Sono il portiere Meret e il capitano Di Lorenzo che hanno giocato quasi tutti i 4.233 minuti in cui il Napoli è stato in campo in tutte le competizioni.

Resiste il solo Lobotka. Il solo Lobotka finora è stato presente in tutte le 43 partite fin qui giocate dal Napoli tra campionato e coppe.

