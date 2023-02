Diamo i numeri. Le 8+1 di Osimhen, i 4+1 del Napoli

Analizziamo i numeri del Napoli partita dopo partita per provare a valutarne la curva del rendimento, anche se Albert Einstein sosteneva che “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”…ma non parlava di calcio.

Le statistiche di squadra.

14° Clean Sheet stagionale. Contro l’Empoli il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per la 14esima volta in stagione: 11 in Serie A e 3 in Champions. Il quinto consecutivo (4 in campionato e 1 in Champions).

27° vittoria stagionale. Quella con l’Empoli è la vittoria numero 27 in campionato su 32 partite giocate (84,38%). Nona vittoria consecutiva (8 in campionato e 1 in Champions).

Primo autogol a favore stagionale. Quello dell’empolese Ismajli è il primo autogol stagionale a favore del Napoli

La prima (+1) espulsione stagionale. Quella di Mario Rui è la prima espulsione stagionale di un calciatore di movimento (in precedenza era stato espulso il sole Spalletti). Un calciatore del Napoli non veniva espulso dal 31 ottobre 2021 in Salernitana-Napoli 0-1 dell’11° giornata del campionato 2021-22, rosso per Koulibaly.

Le statistiche dei singoli.

I tre diffidati. Kim resta l’unico calciatore sotto diffida in Serie A. Il coreano con Politano è sotto diffida anche in Champions.

Le 9 volte consecutive di Osimhen. Victor Osimhen con l’Empoli è andato in gol per la nona partita consecutiva (8 in campionato e 1 in Champions.

Meret l’unico ad aver giocato il 100% dei minuti in cui è stato in campo il Napoli. Proprio Meret con Lobotka e Zielinski ha giocato almeno un minuto in tutte e 29 le partite fin qui giocate dal Napoli.

In otto oltre i 2 mila minuti in campo. Meret è l’unico calciatore del Napoli che ha giocato oltre i 3 mila minuti. Sono invece ben sette quelli che hanno superato i 2 mila minuti.

